Норвегия проведет проверку Северного морского пути (СМП) на его соответствие экологическим стандартам.

Норвежские власти сомневаются в экономической целесообразности СМП.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы, - пишут "Известия".

Россия неоднократно заявляла о планах расширять действующую магистраль, чтобы связать гавани Западной Европы и Азии — "северный" путь через почти в два раза короче, чем маршрут через Суэцкий канал.

Однако расширение Северного морского пути вызывает озабоченность у западных соседей России. По мнению главы МИД Норвегии, у СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Она подчеркнула, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП. Российские эксперты ранее предполагали, что порты острова могут быть задействованы для Севморпути.