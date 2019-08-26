Прогноз о распаде Украины и расчленении ее территории соседями огласили эксперты

Украинское государство в будущем ждет распад. С соответствующим прогнозом в российском телевизионном эфире выступили эксперты.

Депутат Госдумы Олег Нилов, принявший участие в одной из программ «России-1», предсказал, что бывшая советская республика превратится в «Украинские Разъединенные Штаты». По словам парламентария, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не зря приезжал недавно на Украину. Политик «присматривается для отдельного штата на территории Одессы», полагает Нилов.

Донецкий социолог Евгений Копатько, в свою очередь, спрогнозировал расчленение Западной Украины. Ее разделят между собой Польша, Румыния и Венгрия, заявил эксперт в эфире того же телеканала.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский радикал Борис Гуменюк призвал отделить Украину от России рвом и стеной на 300 лет.