Активы латвийского банка распродают по дешевке

Латвийский PNB banka закрыли. Напомним, что данный банк принадлежал российскому бизнесмену Григорию Гусельникову. Но как выяснилось, подсчеты Европейского центрального банка о ценности активов PNB отличается от отчетности самого банка. Как такое могло произойти?

20 июня г-н Гусельников известил ЕЦБ, премьер-министра Латвии и Комиссию рынка финансов и капитала о том, что решил передать банк другому лицу. 28 июня было объявлено, что PNB banka имеет других акционеров.

11 июля ЕЦБ выдвинул требование об увеличении капитала банка. Сделать это нужно было до 13 августа. Новые инвесторы запросили продление срока, но им было отказано. А уже 15 августа ЕЦБ объявил, что PNB будет испытывать финансовые трудности. Еще через день деятельность банка была остановлена.

Г-н Гусельников высказался по данному поводу: «Их подсчеты неадекватны. Это просто неадекватные цифры. Это личное мнение одного человека. Я с ним встречался, и он сказал, что все решил сам, хотя у него была команда».

Г-н Гусельников написал жалобу президенту ЕЦБ Марио Драги, в которой описал различное имущество банка, которое имеет большую ценность, чем сказано в отчете ЕЦБ. Теперь в ходе неплатежеспособности активы банка распродаются по слишком низкой цене.



