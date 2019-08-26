Киевский националист призвал отделить Украину от России рвом и стеной на 300 лет

Украину необходимо отделить от Российской Федерации рвом с водой и стеной. С такой инициативой выступил Борис Гуменюк, замкомандира батальона ОУН (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

По словам националиста, процитированного «ПолитНавигатором», украинцам нужно привыкнуть жить без русской культуры и ощутить свою самодостаточность. Как отметил Гуменюк, его страну и Россию в ближайшие 300 лет должны разделить «ров с водой, стена, пулеметные гнезда».

Ранее сегодня сообщалось, что Виталий Даренский, профессор из Луганской народной республики, назвал срок возвращения украинских регионов в состав России.