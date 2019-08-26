Компания AirBaltic отменила рейсы, но компенсации не будет

Очередной раз национальная латвийская компания AirBaltic показала свое «уважительное» отношение к пассажирам: отменила рейсы ради фотографии с президентом Латвии.

На прошлой неделе президент Латвии решил посетить национальную авиакомпанию AirBaltic. Все бы ничего, но компания решила, что приезд главы государства и фотоссесия с ним гораздо важнее чем пассажиры. И отменила рейсы в Цюрих и, соответственно, из Цюриха в Ригу.

Визит г-на Левитса, конечно, важен, но и пассажиры, простите, «не мусор». Приезд президента был назначен на 15 часов, а самолет из Цюриха в Ригу должен был приземлиться в 13.30. Но и это еще не все: ради фотографии с главой государства три самолета авиакомпании просто простаивали в аэропорту. Почему простаивали? Для красоты и фона. Три самолета были покрашены в цвета флагов стран Балтии. Фотографии, видимо, получились что надо! Вот только пассажиры остались при «своих интересах»: рейсы отменили, а компенсацию не выплатили.

Дело в том, что Европейская регула гласит, что за отмененный рейс каждый пассажир должен получить компенсацию в 250 евро. Однако, пассажирам будет отказано в компенсации. Почему? Непреодолимые проблемы. Так объяснили. И что это за проблемы? Цунами? Нет. Форс-мажор? Нет. Надо полагать, что визит президента в гости к авиакомпании планировался не в последний момент. Чем же пассажиры виноваты? Впрочем, кого это волнует? Ради хорошей фотографии можно и «кинуть» людей.

Удивляет другое! Президент Латвии является поборником законности. Он же экс-судья ЕС. Он выступает за соблюдения ЗАКОНА. Знает ли президент страны о том, как национальная компания «кинула» людей и открестилась от ЗАКОНА?

Я бы смотрела глубже: стоит ли иметь дело с компанией, которая ради фотографии меняет планы людей? Основа любого бизнеса – надежность. Впрочем, я могу и ошибаться.



