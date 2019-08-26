Профессор из ЛНР определил срок возвращения украинских регионов в состав России

Территории, находящиеся в настоящий момент в составе Украины, воссоединятся с Россией в первой половине текущего столетия. Такой прогноз в разговоре с журналистами озвучил Виталий Даренский, профессор из Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как отметил эксперт, ставший собеседником «Новоросии», бывшая советская республика просуществует еще несколько десятков лет, после чего исчезнет с карты мира. По словам Даренского, «главная предпосылка саморазрушения Украины — экономическая». Также сыграет свою роль разочарование населения в украинской идеологии, полагает профессор.

Ранее в понедельник сообщалось, что экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента, не стал объявлять войну РФ.