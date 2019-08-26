Российский дипломат: установка бюста Гагарина в США укрепит отношения между странами
26 августа 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что в Русском культурном саду установлен бюст бюст Юрию Гагарину. Торжественное открытие состоялось в американском городе Кливленд.
"Убежден, что установка бюста Гагарина в "Русских садах" Кливленда послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и США, а новые поколения исследователей наших стран достойно продолжат традиции своих предшественников", - передаёт слова дипломата российское посольство в США.
Антонов добавил, что страны продолжат развивать сотрудничество в космической сфере. По его словам, уже совместными усилиями реализованы масштабные проекты, а также налажено функционирование МКС, пишет газета "СП".