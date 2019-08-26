Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией встречи в «нормандском формате», которую планируется провести в Париже. Меркель 25 августа на саммите G7 в Биаррице

рассказала, что ФРГ и Франция постараются организовать встречу в «нормандском формате» в ближайшее время. Канцлер Германии раскрыла, что она ожидает от будущих переговоров.

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По ее мнению, с президентом Украины Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины, сообщает Deutsche Welle.

«При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед», — цитирует издание Меркель.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации в Донбассе.