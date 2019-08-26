Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже
26 августа 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией встречи в «нормандском формате», которую планируется провести в Париже. Меркель 25 августа на саммите G7 в Биаррице
рассказала, что ФРГ и Франция постараются организовать встречу в «нормандском формате» в ближайшее время. Канцлер Германии раскрыла, что она ожидает от будущих переговоров.
По ее мнению, с президентом Украины Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины, сообщает Deutsche Welle.
«При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед», — цитирует издание Меркель.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации в Донбассе.