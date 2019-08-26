На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

Учредитель одного из украинских деловых журналов, блогер Игорь Бразовский придумал способ «вернуть» Крым под контроль Киева. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на странице Бразовского в Facebook.

Блогер написал, что Украине следует предложить властям Соединенных Штатов взять Крым в «долгосрочную аренду». Если Вашингтон согласится, местное население получит американские паспорта, после чего США перебросят на полуостров своих военных, предсказал Бразовский. По словам автора поста, через 100-200 лет с момента окончания срока аренды Крым «вернется» в состав Украины.

Крым является российским регионом с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что на Украине придумали способ заставить Москву «пожалеть» о присоединении полуострова.