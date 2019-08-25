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В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

25 августа 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

Граффити находилось на торце одного из зданий, расположенных при въезде в город. Художник в мае 2017 года изобразил на стене рабочего, который, стоя на лестнице, сбивает одну из 12 звезд на флаге ЕС.

Стену здания закрасили белой краской. По мнению одного из уличных фотографов, работа потеряла актуальность. Однако отметим, что стоимость граффити оценили в миллион фунтов стерлингов ($1,23 млн).

 
 
 
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Публикация от Banksy (@banksy)7 Май 2017 в 6:40 PDT

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