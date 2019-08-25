В Абхазии состоялись выборы президента. Избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 мск. Участки работали с восьми часов утра. Всего на территории республики были открыты 152 участка.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия заявил, что выборы президента страны были признаны состоявшимися. По его словам, необходимый порог явки в 50% был преодолен.

Гогия также сообщил, что выборы в Москве прошли без нарушений: "Великолепно прошли выборы в Москве. Эксцессов не наблюдалось. Организация на высоком уровне", - сказал он, передает агентство ТАСС.