Меркель рассказала как в G7 относятся к возвращению России

Ангела Меркель считает, что возвращение Российской Федерации в «Большую семерку» напрямую зависит от выполнения минских соглашений. Она подчеркнула, что все страны-участницы разделяют позицию Германии.

По словам канцлера ФРГ, в «Большой семерке» надеются, что ради возвращения в G7 Россия вплотную займётся выполнением минских договоренностей, передаёт РИА Новости.

Канцлер Германии Ангела Меркель, как и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступают против возвращения России в G7. При этом президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп настроены на возвращении РФ. В Кремле отмечают, что в случае поступления приглашения оно непременно будет рассмотрено, однако членство в «Большой семерке» не является целью страны.