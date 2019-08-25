«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

В Сети посмеялись над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские казаки более 350 лет назад помогли французам «покорить Дюнкерк».

Зеленский в честь Дня независимости Украины рассказал, что, якобы, благодаря украинским казакам французы сумели осадить крепость Дюнкерк. При этом никаких исторических фактов, подтверждающих это, нет.

Украинцы посмеялись над словами президента и даже сравнили его с прошлым главой государства Петром Порошенко. «А еще Зеленский сам лично помогал копать казакам Черное море и вырабатывает электромагнитное поле Земли. Многие украинцы ему верят», «Дело Петра Порошенко живет и процветает!», - написали комментаторы.