В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

Греческие пожарные потушили главные очаги лесного пожара, возникшего на острове Самос в Эгейском море, откуда пришлось эвакуировать туристов. Об этом сообщила пожарная охрана Греции.

Вечером 24 августа произошел лесной пожар. По словам мэра Самоса Христодулоса Севастакиса, из-за пожара в районе экстренные службы эвакуировали около восьми отелей. К счастью, местные жители и туристы не пострадали.

Причиной возникновения возгорания послужила сильная жара: в настоящий момент температура в Греции - плюс 37 градусов по Цельсию. И только за минувшие сутки на территории страны возникло более полусотни лесных пожаров.