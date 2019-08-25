«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины

В Сети обсуждают видео, на котором стюардесса Международных авиалиний Украины исполнила перед пассажирами гимн страны. Отмечается, что такую акцию авиакомпания подготовила ко Дню независимости Украины, который прошёл 24 августа.

Далеко не все пришли в восторг от идеи спеть пассажирам украинский гимн. Комментаторы оценили вокальные данные бортпроводницы, но выбор репертуара их смутил. «Стюардесса красава. Голос замечательный. А вот место и время для исполнения этого произведения ничего, кроме сарказма, не вызывает», - написал один из комментирующих видео. «Невообразимый идиотизм. Иностранцев-то за что мучить своим завыванием», - считает другой интернет-пользователь.