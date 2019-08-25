На Украине рассказали, как США управляли страной при Петре Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что во время президентства бывшего главы Украины Петра Порошенко страну контролировали Соединённые Штаты.

Онищенко рассказал, что роль американского куратора выполняло Национальное антикоррупционное бюро Украины. По словам депутата, через это ведомство Америка оказывала давление на представителей украинской власти, чтобы те принимали решения, выгодные США, передаёт РенТВ.

«У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ», - поведал Онищенко.