Пушков оценил заявление о возможном приглашении Путина на G7

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил возможность возвращения России в G7. Президент США Дональд Трамп на саммиме "Большой семерке" во Франции заявил, что ведется работа над возвращением России в G8, и он может пригласить Владимира Путина на саммит "Большой семерки" в США в будущем году.

Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020 Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах «семерки» эту странную идею оставили без внимания", - написал в Твиттер свое мнение по этой теме российский политик.