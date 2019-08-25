Кравчук покаялся в первом гимне Украины

Первый глава Украины Леонид Кравчук объяснил спешкой бессмысленность первого гимна своего государства. Об этом сообщили украинские СМИ. Скандальная главная песня официальная Киева долгое время вызывала насмешки.

Первая редакция гимна Украины была принята в 1991 году. Первая строчка тогда была сформулирована следующим образом: «Ще не вмерла Украина и слава, и воля», — что переводится как: «Еще не умерла Украина и слава, и воля».

«Еще не умерла Украина, а дальше что? Бессмысленность: и слава, и воля», — объяснился Леонид Кравчук: «Правильно говорить так — еще не умерли Украины и слава, и воля. В этом случае понятно, что речь идет о смерти славы и воли страны».

При утверждении первого гимна чиновники видели ошибку, но текст пришлось принять из-за спешки.

Новый гимн был принят официальным Киевом в 2003 году. Тогда и была заменена скандальная буква. Текст изменился на правильный: «Еще не умерли Украины и слава, и воля».