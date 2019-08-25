Трамп предположил, что может пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что возможно приглашение президента России Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Следующий саммит G7 в будущем году пройдет в США.

Лидеры стран G7 договорились укреплять диалог с Россией

Трамп, как глава государства, принимающего саммит, может приглашать на него лидеров в качестве гостей по своему усмотрению.

В этом году на саммит G7 во французском Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на мероприятие глав Чили, Индии, Австралии и Испании.

Ранее японское агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии сообщило, что лидеры стран "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице обсудили вопрос о возвращении к формату G8 с участием России.