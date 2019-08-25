Германия потребовала от Украины удалить сайт «Миротворец»

Правительство Германии потребовало от Украины удалить сайт «Миротворец». Немецкие власти опровергли информацию о возможных контактах с коммерческой фирмой, которая поддерживает этот украинский портал.

Правительство ФРГ при каждой возможности обсуждает с Киевом ситуацию вокруг скандального сайта и призывает украинские власти принять меры для его удаления, говорится в ответе кабмина на запрос депутатов от фракции Левой партии, который опубликован на интернет-странице парламента ФРГ.

Германская исполнительная власть со всей отчетливостью осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и других ведомств добиться удаления сайт.

Правительство ФРГ обещает постоянно содействовать удалению сайта. Напомним, с ноября 2018 года «государственным врагом» Украины «Миротворец» объявил экс-канцлера Герхарда Шредера.