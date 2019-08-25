Александр Усик объяснил, почему отказался боксировать с Поветкиным и Федосовым

Украинский боксер Александр Усик объяснил отказ от поединка с россиянином Андреем Федосовым. По словам Усика, он не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.

Усик заявил в прямом эфире в Instagram, что Андрей Федосов не станет его соперником. Усик не хочет последствий, предполагая, что "все обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами". Ему это не надо.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин. Но я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", – заявил Усик.

По признанию украинского боксера, он нормально относится к спортсменам из России и их семьям и не хочет "этой грязи, которая будет литься с обеих сторон". Усик сейчас тренируется в США.

Менеджер Усика Эгис Климас ранее заявил, что российский боксер Андрей Федосов вряд ли станет соперником украинского боксера в его дебютном поединке в супертяжелом весе 12 октября в США.