В Абхазии начались выборы президента

В Абхазии сегодня, 25 августа, проходят выборы президента страны. В выборах президента Абхазии принимают участие девять кандидатов, среди которых действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба.

Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент страны.

По предварительным данным ЦИК республики, в голосовании смогут принять участие около 117 тысяч избирателей. В 8 часов в республике открылись 152 избирательных участка, - сообщает ТАСС. Проголосовать можно до 20 часов. Выборы считаются состоявшимися при явке не менее 50 процентов. В республику прибыли более 100 международных наблюдателей.