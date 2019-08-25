Под небом Парижа

Я влюблена в Париж с детства. Сложно сказать, сколько я раз там была. И не только, как журналист, но и как просто турист. Не могу о нем писать плохо. Рука не поднимается. Но в эту поездку меня немного разочаровал город. Совсем немного. Париж, я люблю тебя все равно!

Я прилетела всего на сутки в Париж. У коллеги юбилей. Но как же не пройтись по городу и не посидеть в таких уютных кафе. Я начала с любимых мест.

Многострадальный Собор Парижской Богоматери. Кто же такое с тобой сотворил? 15 апреля святыня Франции горела открытым пламенем. Страшно и больно.









Моя коллега Мари была в тот момент у Собора. Она не могла там не быть. Она же француженка.

«Я не понимала, что происходит. Мне казалось, что этот сон. Вот открою глаза и все будет, как раньше. Сотни людей молились. Молилась и я. Собор строился больше двух веков. Его воспел Виктор Гюго. А он горел. Когда я слышу, как туристы говорят: «Памятник утрачен. Его не восстановить», то хочется кричать. Нет, мы восстановим. Париж и не такое переживал!»

Что сейчас происходит с Собором Парижской Богоматери?

Практически остановлены реставрационные работы. Дело в том, что Париж в июле охватила адская жара. Работать было невозможно и опасно. Говорят, что из-за разрушенных перекрытий, шпиля, витражей просочился свинец. Он «окутал» ближайшие дома, осел на растения. Правительство начало бороться с этой бедой. Буквально неделю назад перекрыли все ближайшие улицы и поливали верхний слой земли специальным гелем и большим количеством воды.

Бедный, бедный Собор. Как же ты был красив.









Я всегда считала, что Париж – самый прекрасный город Европы. Там даже воздух иной. Туда хочется возвращаться снова и снова.

Мое путешествие продолжалось. Я отправилась к Эйфелевой башне. Никогда такого не было, чтобы полиция так тщательно всех проверяла. С одной стороны – хорошо. Достопримечательность. А с другой – плохо. Особо не помечтаешь задрав голову. Хотя, можно задирать сколько угодно, а увидишь только «ноги».









Только я собралась помечтать, как меня одернула приятельница: «Будь бдительна! Тут полно карманников!» Как же она была права. Не успела я оглянуться, как ко мне подошел дородный африканец и стал «требовать», чтобы я купила деревянного жирафа. После минуты «разговоров» я бежала от торговца жирафами, аки «горный козел».









Зато отдохнула душой у Храма Святого Сердца – Сакре-Кер. Кстати, первый камень Храма был заложен в 1885 году. А завершилось строительство три десятка лет спустя. Освещение Храма состоялось в 1919 году.

Так уж получилось, что только в этот раз мне довелось проехать по туннелю, где погибла принцесса Диана. Первый раз в жизни я не пыталась представить происходящее тогда. Моя бурная фантазия не работала.









Приятельница была права! Нужно быть бдительной, когда посещаешь людные места: мы сели в очаровательном парижском кафе, заказали ароматный кофе с французской булочкой и принялись болтать…. Когда уже собрались уходить, то я не обнаружила своего фотоаппарата. Сперли!









Париж, я все равно тебя люблю! И обязательно вернусь!