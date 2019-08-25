На саммите G7 обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием России - японские СМИ

Лидеры стран "Большой семерки" на открывшемся 24 августа саммите во французском Биаррице обсуждали возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России.

Эту информацию передало агентство Kyodo со ссылкой на источники в японских правительственных кругах без уточнения деталей обсуждения. Источник агентства подчеркнул, что эта подробности беседы о возвращении к формату G8 с участием России "ни за что не будут раскрыты".

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон за несколько дней до начала саммита G7 обсуждали эту тему и пришли к мнению, что Россию не обходимо приглашать на саммит этого формата в 2020 году.