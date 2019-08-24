Саммит G7 официально открылся в Биаррице

Известно, что первым на саммит прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, а следом за ним – итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, который подал в отставку, но тем не менее представляет свою страну на мероприятии. Известно, что на место уже приехали глава британского правительства Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега из Японии Синдзо Абэ.

Позже на саммит G7 прибыли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп с женой Меланией. С каждым из гостей Эммануэль Макрон пообщался лично и сфотографировался. Сегодня у лидеров "Большой семерки" состоится совместный ужин, передает РИА "Новости"