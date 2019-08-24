В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии арестован россиянин

Вечером в субботу, 24 августа, в прокуратура ФРГ предоставила информацию о том, что по подозрению в убийстве грузинского гражданина в берлинском районе Моабит в минувшую пятницу был арестован россиянин.

В ведомстве уточнили, что в Берлине был убит 40-летний уроженец Грузии. Правоохранители обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, скрылся с места случившегося злоумышленник. В районе совершения преступления был впоследствии задержан 48-летний россиянин.

В настоящий момент подозреваемый находится в следственном изоляторе, передает сегодня ТАСС.