Пострадавшую в Турции девочку могут в ближайшие дни перевезти в Россию

Двенадцатилетнюю девочку, которая в настоящий момент находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после трагедии в бассейне отеля, в ближайшие несколько дней могут перевезти в Россию.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга отметили, что возможность транспортировки ребенка в РФ может наступить в течение пары дней, если не будет выявлено новых осложнений.

Уточняется, что российская и турецкая стороны намерены проводить ежедневные консультации по состоянию пострадавшей жительницы Санкт-Петербурга, передает РИА "Новости"

Напомним, 18 августа, руку 12-летней девочки засосало в трубу бассейна, вследствие чего она наглоталась воды, впала в кому и была доставлена в больницу.