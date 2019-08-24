Бывший украинский президент Петр Порошенко в субботу, 24 августа, в День независимости Украины "пригрозил" действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.

Порошенко заметил, что нынешний глава государства является обладателем уникальных возможностей, поскольку однопартийное большинство в парламенте позволяет ему провести различные экономические реформы. По его словам, ни один из украинских лидеров до этого не имел столь мощной пропрезидентской фракции.