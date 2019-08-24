Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек в субботу, 24 августа, заявил, что до 2014 года Киев видел в крымчанах исключительно "мальчиков для битья" и позволял себе оскорбления в их адрес.

Бальбек напомнил, что украинские власти обвиняли жителей Крыма в сепаратизме, дружбе с Москвой и отрицании украинизации. Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил воссоединение Крыма с РФ и военный конфликт на Донбассе с тем, что один сосед отобрал у другого детей, депутат заметил, что данное мнение базируется на "жалких кляузах" предателей донецкого народа и крымчан.