Порошенко объяснил, почему не присутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-глава Украины Петр Порошенко в субботу, 24 августа, объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости. Сегодня страна отмечает 28-ю годовщину независимости.

Празднование состоялось в новом формате без военного парада в Киеве.