Джонсон намерен уговорить Трампа прекратить торговые войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу о своем намерении в рамках саммита G7 в Биаррице убедить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прекратить торговые войны.

Джонсон подчеркнул, что приоритетом саммита будет именно состояние мировой торговли. Британский премьер заметил, что очень обеспокоен тем, как развивается эта сфера, в частности, тем, что растут протекционизм и пошлины, передает вечером 24 августа РИА "Новости"

Борис Джонсон боится что его страна может быть втянутой в эту ситуацию. "Я хочу видеть снижение напряженности", – подчеркнул политик.