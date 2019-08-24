Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Одно из самых загадочных и притягательных мест – кладбище Пер-Лашез в Париже. Люди всегда хотели «прикоснуться» к неизведанному и непонятному. По ту сторону жизни… Пер-Лашез.

Почему это кладбище так популярно не только у французов?

Пер-Лашез – музей под открытым небом. Люди приходят сюда не только для того, чтобы почтить память кумиров, но и просто побродить в уединении, подумать, помечтать. А молодые люди частенько назначают свидание на Пер-Лашез. Конечно, нам кажется это нелепым, но мы не французы… У нас есть и свои святые места.

Самое большое кладбище Парижа названо в честь Франсуа де Лашеза. Священник Лошез прожил свои последние годы в монастыре иезуитов. Монастырь стоял в том месте, где сейчас находится одно из самых загадочных кладбищ в мире – Пер-Лашез.

Почему же его называют загадочным и мистическим?

У Пер-Лашез много «странностей» и легенд.

Любители классической музыки прекрасно знают «Сонату для фортепиано №2». Под нее провожали в последний путь многих знаменитостей. В народе эту сонату называют «Траурный марш». Музыкальное произведение написал Фредерик Шопен. Он похоронен на Пер-Лашез.









Но по завещанию самого композитора его тело должны было быть похоронено на этом кладбище, а сердце должно быть отправлено в Польшу. Завещание исполнили, и теперь сердце великого Шопена находится в костеле Варшавы. Патриотично!

Лично меня очень позабивала одна причуда, которая «пошла от французов». Есть на Пер-Лашез могила Оскара Уайлда. Говорят, если женщина поцелует памятник, то ее ждет непременно вечная любовь! И это совсем не шутка! Желающих просто море! Одно время памятник писателя был весь в помаде. Властям Парижа это надоело, и они поставили стеклянный заслон. Но находятся такие предприимчивые дамочки, которые прорывают все заслоны. Каждой женщине хочется любви! Не так ли?









Воробышек Парижа. Эдит Пиаф7 На могиле певицы лежит плита с православным крестом. И в этом нет ничего удивительного: Пиаф перед смертью поменяла свою веру и перешла в православие. Говорят, когда умерла любимая певица Франции, то 40 тысяч человек провожали ее в последний путь. Париж погрузился в траур. До сих пор, кто-то обязательно, стоя у могилы Эдит, поет ее песни.









Анни Жирардо. Моя любимая Анни. Великая актриса и удивительная женщина с которой я была знакома. Она удостоила меня чести общения с ней. Когда я приезжаю в Париж, то иду к ней… Иду сказать «спасибо» и «поговорить» с ней.









Как актриса она пережила мировую славу, а как женщина пережила великую трагедию – одиночество. Анни похоронена недалеко от могилы Эдит Пиаф. Очень и очень скромный памятник, мало цветов…









Есть и на Пер-Лашез русские захоронения. Они больше напоминают произведения искусства. Например, мавзолей русской графини Демидовой. Говорят, что при жизни она была очень взбалмошной дамой. Да и после смерти призрак графини продолжает чудить. Обычно, так говорят, ее тень появляется ближе к ночи. Нет, она не «требует расправы», а только предсказывает будущее. Но от этого тем посетителям, которые увидели это, не легче.









Кладбище Пер-Лашез сегодня для французов – светское место. И гордость. Ведь свое последние пристанище тут нашли и Оноре де Бальзак, и Ив Монтан, и Модильяни, и Джим Моррисон, и русский декабрист Николай Тургенев… Пер-Лашез –целый город. Город великих.