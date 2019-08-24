Депутат Рады заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в субботу, 24 августа, в День независимости Украины сделал важное заявление. По словам политика, стране необходимо вернуть государственный суверенитет.

По словам Евгения Мураева, Украине уже давно пора "быть, а не казаться" независимой, передает сегодня днем РИА "Новости"

Депутат подчеркнул, что многие украинцы очень хотят, чтобы их родина наконец вернула себе суверенитет и начала "жить самостоятельно", без какого-либо "тыканья или похлопывания по щеке" со стороны партнеров, друзей или бывших родственников. По его мнению, настоящий праздник наступит именно тогда, когда это случится.