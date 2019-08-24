Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании некоей резервной валюты, поскольку доминирование американского доллара несет риски для мировой финансовой системы.

Он отметил, что ситуация в мировой экономике на сегодняшний день очень напоминает события 1970-х годов, когда на смену так называемому "золотому стандарту" пришла новая система организации денежных отношений.

Торговые войны подрывают уверенность бизнеса. Перебои в цепочках поставок в автомобильном и технологическом секторах негативно сказываются даже на тех странах, которые напрямую с этими сферами не связаны.