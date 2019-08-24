Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы. Блохин прокомментировал новый доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества Североатлантического альянса и ЕС.

В докладе отмечено, что сближению НАТО и ЕС может поспособствовать противодействие "вновь усиливающейся России".

По мнению эксперта, доклад отражает "различные риски, страхи и фобии" европейских стран по поводу их будущего и неопределенности "в условиях турбулентного мира".

"Европа становится театром военных действий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на её территории", — высказал Блохин мнение в интервью RT.