Макрон: капитализм деградировал и сошел с ума

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что капитализм "деградировал и сошел с ума", поскольку люди сами порождают проявления неравенства, которые не в состоянии впоследствии урегулировать.

Французский лидер считает, что после саммита Группы семи, который состоится в Биаррице 24-26 августа, должно быть начато рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений на различных уровнях. Как сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на слова Макрона, к этим работам должны присоединиться не только предприятия и фирмы, но и международные организации.

По мнению главы Франции, модель, которую предстоит разработать, вовсе не будет означать прекращения функционирования системы рыночной экономики. Макрон добавил, что нельзя не признать, что данная модель "заржавела" из-за того, что произошла деградация самой системы демократии, а также потому, что "деградировал и сошел с ума капитализм".