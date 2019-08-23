Леонид Кравчук заметил первые сигналы скорого завершения конфликта в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заметил появление моментов, сигнализирующих урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе в скором времени.

По мнению экс-президента Украины, первым сигналом скорого завершения конфликта в Донбассе является обсуждение в форте Брегансон президентами РФ Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном возобновления нормандского формата. Он подчеркнул, что еще несколько дней назад говорили, что нормандского формата скоро вообще не будет, а на встрече Макрона и Путина приняли решение, что будет в ближайшее время.

Во-вторых, как сказал Кравчук, иностранные политики - это еще один сигнал. Он отметил, что посол США сказал, что он испытывает определенные толчки к наведению шагов к миру в Донбассе.