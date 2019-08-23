Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи в пятницу заявил, что у бизнесмена и политика психические проблемы, которые не дадут ему возможности переизбраться на второй срок.

Скарамуччи напомнил, что Трампу в настоящий момент 73 года, а через пять лет ему будет уже 78. По словам экс-советника американского лидера, миллиардер стремительно теряет умственные способности, которые, как уверен Энтони, будут лишь ухудшаться.