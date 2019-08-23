Татьяна Москалькова призвала потерпеть, и она обнародует детали своего визита в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 23 августа, находится в Киеве с рабочим визитом. Как рассказала омбудсмен, идет большая и серьезная работа, которая обязательно будет предана гласности.

Россия и Украина предварительно договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Она призвала журналистов чуть-чуть потерпеть и пообещала рассказать все детали, - передает RT.

Москалькова пока не раскрыла, виделась ли она в Киеве с главой РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским.

Как известно, визит омбудсмена в Киев однодневный. Его цель не называлась.

В четверг, 22 августа, появилась информация, что по предварительной договоренности Россия и Украина могут обменять 33 россиян на 33 украинцев.