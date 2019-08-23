Татьяна Москалькова призвала потерпеть, и она обнародует детали своего визита в Киев
23 августа 2019, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 23 августа, находится в Киеве с рабочим визитом. Как рассказала омбудсмен, идет большая и серьезная работа, которая обязательно будет предана гласности.
Она призвала журналистов чуть-чуть потерпеть и пообещала рассказать все детали, - передает RT.
Москалькова пока не раскрыла, виделась ли она в Киеве с главой РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским.
Как известно, визит омбудсмена в Киев однодневный. Его цель не называлась.
В четверг, 22 августа, появилась информация, что по предварительной договоренности Россия и Украина могут обменять 33 россиян на 33 украинцев.