СМИ: в Берлине застрелен уроженец Чечни

Вечером в пятницу, 23 августа, в СМИ появилась информация о том, что в берлинском районе Моабит застрелили уроженца Чечни. Ранее сообщалось, что в немецком городе велосипедист выстрелил в прохожего.

Информацию о том, что погибшим является именно уроженец Чечни предоставила сегодня газета Bild, которая ссылается на источники в полиции Берлина.

Установлено, что происшествие случилось на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе. В поисках подозреваемого участвовал вертолет. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что данное убийство напрямую связано с организованной преступностью.