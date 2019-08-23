Володин: США остаются верны идее сверхпревосходства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США остаются верны идее сверхпревосходства, провоцируя мир на новую гонку вооружений. Политик заявил, что в данной ситуации РФ не останется безучастной.

Володин добавил, что США убеждены в своей безнаказанности. Председатель Государственной думы подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина подготовить симметричный ответ на действия Штатов в полной мере отвечает задаче обеспечения безопасности РФ и граждан страны.