В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко

В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко. Нынешний глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что именем Александра Захарченко будет названа площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке.

Он подчеркнул, что присвоение имени Захарченко площади в Донецке — «долг перед ним», - передает RT.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка. У него остались жена и дети.

В июне в республике назвали имена причастных к убийству Захарченко.