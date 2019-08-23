В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко
23 августа 2019, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко. Нынешний глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что именем Александра Захарченко будет названа площадь, расположенная перед Домом правительства в Донецке.
Он подчеркнул, что присвоение имени Захарченко площади в Донецке — «долг перед ним», - передает RT.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка. У него остались жена и дети.
В июне в республике назвали имена причастных к убийству Захарченко.