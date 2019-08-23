Мэра Вентспилса обвиняют в тяжких преступлениях

Непотопляемому мэру латвийского города Вентспилс Айвару Лембергсу предъявлено обвинения по нескольким пунктам.

Г-на Лембергса обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге, участии в сделках, которые мэру были запрещены как должностному лицу, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях. Прокуратура требует восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества, а также денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат. Это 64 500 евро.

Как один из самых «крепких» и богатых чиновников мог оказаться на скамье подсудимых?

Комментирует политолог Янис Григалис.

«Это ситуация с Лембергсом возникла же не вчера. Существует у правоохранительных органов 200 томов по его делу. А суду дело передано еще в 2008 году. Почему раньше этот вопрос не был решен? Лембергс – человек влиятельный, который имел нужные связи. Имел очень хороших адвокатов. Когда есть связи и деньги, то можно «такие моменты» отсрочить. Официально доходы Лембергса в прошлом году были 333 460 евро. Я говорю об официальных доходах. А официально у него долгов более 15 миллионов евро. Видимо, правоохранительные органы располагают информацией и об неофициальных доходах. И это уже не на уровне сплетен и разговоров. В год только одна пенсия его составила более 72 000 евро. Больше, чем у экс- президента Вейониса. Но дело не в пенсиях. Его обвиняют в незаконных сделках и подлогах. Думаю, что это имеет место быть. Выкрутиться ли он? Не знаю. Сложно будет. Да и правоохранительные органы настроены серьезно».

Стало известно, что мэру Вентспилса предоставили оплаченного адвоката. Личный адвокат г-на Лембергса решил не продолжать участие в судебной тяжбе.

Видимо, дела совсем плохи.