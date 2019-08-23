Джонсон пообещал высылать из Великобритании нелегальных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что будет высылать мигрантов, которые незаконным способом проникают на британскую территорию, пересекая пролив Ла-Манш на лодках.

Джонсон в пятницу, 23 августа, сообщил журналистам, что будет "отправлять нелегальных мигрантов обратно". Политик подчеркнул, что Британия не должна считаться страной, в которую можно попасть автоматически, нарушив закон, передает сегодня агентство Reuters.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что британские пограничники спасли 11 мигрантов, которые двигались к юго-восточному побережью страны на маленькой лодке.