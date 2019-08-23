Песков понадеялся, что качество самолётов SSJ-100 со временем улучшится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на российском авиастроительном рынке. По словам Пескова, отказ зарубежных компаний от использования самолётов Sukhoi SuperJet 100 не говорит о проблемах в отечественном авиастроении.

Песков прокомментировал ситуацию с решением последнего зарубежного покупателя самолетов Sukhoi SuperJet 100 продать принадлежащие им лайнеры, передаёт РенТВ. Пресс-секретарь президента отметил, что российские авиакомпании активно эксплуатируют самолёты SSJ100. «По мере того, как больше этих машин будет становиться, будут улучшаться параметры и характеристики», - считает Песков.