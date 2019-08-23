Стала известна предполагаемая дата Майдана против президента Украины Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского будет ждать Майдан при любом развитии ситуации в стране. Такую точку зрения высказал российский политолог Армен Гаспарян.

Как отметил эксперт, «многие склонны полагать», что массовые протестные выступления произойдут в бывшей советской республике в конце сентября — первых числах октября. К этому времени рейтинг Зеленского начнет снижаться из-за земельной реформы, которую планирует провести его команда. Предполагается, что организует Майдан экс-глава государства Петр Порошенко, процитировало Гаспаряна издание Украина.ру.

Ранее сегодня сообщалось, что донецкий социолог Евгений Копатько спрогнозировал уготованное Западом будущее Украины.