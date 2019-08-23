Зеленский рассказал, когда будет совершен обмен удерживаемых граждан России и Украины
23 августа 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорое разрешение ситуации с удерживаемыми лицами в России и на Украине. По словам президента, он лично занимается решением вопроса.
Зеленский отметил, что первые результаты по обмену удерживаемых граждан должны быть уже в ближайшее время, передаёт RT. Он намекнул, что переговоры касаются освобождения украинских моряков, арестованных во время нарушения водного пространства Российской Федерации.
«Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать… Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне сделать свое дело», - сказал Зеленский.