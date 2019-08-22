Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Генеральное консульство РФ в Гонконге призвало россиян отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов. По данным российских дипломатов, новые митинги в Гонконге запланированы на 23-25 августа.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в сообщении консульства, опубликованном в Facebook.

Генконсульство также посоветовало гражданам РФ прибывать в аэропорт Гонконга не менее, чем за три часа до вылета и внимательно следить за информацией о статусе рейсов на сайте аэропорта.

Митинги, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.

Так в парке Виктория на днях более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге. Из-за акции движение в гороже было парализовано.