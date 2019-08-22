Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с Макроном, задрав ногу на стол

Британский премьер Борис Джонсон опозорился на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, задрав во время беседы ногу на стол. Биограф премьер-министра Великобритании Соня Пернелл назвала поведение Бориса Джонсона "грубым и стыдным".

Видеозапись со встречи Джонсона и Макрона из Елисейского дворца попала в социальные сети. Запечатлено, как оба политика смеются.

На поведение Бориса Джонсона обратило внимание издание Busines Insider.