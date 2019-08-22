Россия и Украина предварительно договорились об обмене по формуле «33 на 33»
22 августа 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Украина предварительно договорились по обмену удерживаемых граждан на территории обеих стран. По сведениям РБК, со ссылкой на собственные источники, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека.
Ожидается, что освобождение главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского будет проходить по особой схеме. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского, для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, пока неизвестно.
Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России. Ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника.
В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.